المغرب – استبعد رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المستشارين المغربيين أي تغيير في سياسة المغرب تجاه اسرائيل، إلا أنهما أكدا على مواصلة زيارة الإسرائيليين إلى المغرب.

وقال كل من حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي وعبد الصمد قيوح النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين في المغرب لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، خلال زيارتهما لباريس هذه الأيام: “من غير المتوقع أي تطوير للعلاقات المغربية مع إسرائيل في الفترة الظاهرة في الأفق”.

وقال قيوح إن “الموقف الرسمي لمملكة المغرب يبقى على حاله. لا يمكن الخوض بصورة علانية في العلاقات مع إسرائيل”.

من ناحيته، قال المالكي إن ما نشر حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب ولقاء الملك محمد السادس، لا يتعدى كونه “شائعات إعلامية”، وأنه حسب ما يعرف، فإنه “لا جديد في هذا الأمر”.

إلا أن المسؤولين أكدا على أن “الإسرائيليين مدعوون لمواصلة زياراتهم للمغرب حيث يتم استقبالهم بترحاب”.

المصدر: معاريف