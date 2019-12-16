بوتين: صادراتنا من السلاح ارتفعت إلى 13 مليار دولار في 2019

بوتين: صادراتنا من السلاح ارتفعت إلى 13 مليار دولار في 2019

موسكو – أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن صادرات بلاده من الأسلحة ارتفعت إلى 13 مليار دولار العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة الإثنين، خلال اجتماع لجنة التعاون العسكرى التقني الروسية مع الدول الأجنبية.

وأوضح أن صادرات العام الجاري من السلاح، شهدت زيادة بأكثر من ملياري دولار، مقارنة بالعام الماضي.

وأكد بوتين أن وضع روسيا فى السوق العالمي للأسلحة يزداد قوة، رغم العقوبات والمنافسة غير النزيهة.

وطلب بوتين من اللجنة بالعمل على صفقات أسلحة مع الدول الإفريقية، تتسم بتسهيلات ومرونة في شروط الدفع، فضلا عن إيلاء الأهمية للشركاء التقليديين المستوردين للسلاح الروسي.

الأناضول