ليبيا – إعتبر القيادي بالمجلس العسكري مصراتة وآمر الإستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابع للمجلس الرئاسي إبراهيم بيت المال أن البيان الصادر عن مدينة مصراتة الغرض منه حسم وإنهاء المعركة التي طال أمدها ولطمس ساعة الصفر التي تحدى بها من وصفه بـ”المتمرد” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حقتر) الجميع.

بيت المال بيّن خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد أن البيان صدر عقب إجتماع ضم جميع أطياف مدينة مصراته سواء الأمنية أو العسكرية أو مؤسسات المجتمع المدني و المجلس العسكري مصراتة.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة عملياً تتمثل برفع حالة الأستعداد أو النفير الذي يدعوا جميع القادة المتواجدين في مصراته للإستعداد بالكامل والإلتحاق بالمقاتلين في طرابلس بالإضافة لتسخير كافة الإمكانيات من جميع أطياف مصراته لهذه المعركة وحسمها في أسرع وقت.