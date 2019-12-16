الولايات المتحدة – أطلقت شركة جوجل وضع التركيز Focus mode لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد 9 و 10، بهدف مواجهة الإلهاء الناتج عن التطبيقات والتنبيهات الصادرة عنها كتنبيهات تويتر وأنستقرام.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الوضع يتوفر لأجهزة أندرويد الذكية المشتملة على وظيفة Digital Wellbeing، ما يسمح للمستخدم بإيقاف عمل مجموعة من التطبيقات مؤقتا، حتى يتمكن من التركيز على المهام التي يقوم بها.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، لتفعيل وضع التركيز يقوم المستخدم باستدعائه في الإعدادات من “Digital Wellbeing & parental controls” أو تطبيق “Digital Wellbeing”، ثم يتم تحديد جميع التطبيقات المعنية، التي لا يرغب المستخدم في أن تتسبب في تشتيت انتباهه، وبعد ذلك يتم تنشيط الوضع.

وليتمكن المستخدم من استدعاء التطبيقات المحظورة مرة أخرى، يجب العودة إلى الإعدادات وإلغاء تفعيل وضع التركيز أو إزالة التطبيق من قائمة الإلهاء.

وكالات