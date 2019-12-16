تقرير إسرائيلي: الموساد ساعد الدنمارك في إحباط سلسلة هجمات في آخر لحظة

تقرير إسرائيلي: الموساد ساعد الدنمارك في إحباط سلسلة هجمات في آخر لحظة

الدنمارك – أفادت وسائل إعلام عربية بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” لعب دورا حاسما في إحباط سلسلة هجمات إرهابية في الدنمارك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية في تقرير بثته، أمس السبت، أن “الموساد” زود السلطات الدنماركية بمعلومات استخباراتية أتاحت لها اعتقال متطرفين إسلاميين مفترضين وإفشال “مخطط إرهابي في آخر لحظة”.

وأشارت القناة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت في إحباط نحو 50 هجوما إرهابيا في مختلف أنحاء العالم خلال العامين الماضيين.

وجاء التقرير بعد أيام من إعلان الشرطة الدنماركية عن اعتقالها 22 شخصا يشتبه بتخطيطهم لشن سلسلة هجمات في أراضي البلاد، ومنح 13 منهم لاحقا إطلاق سراح مشروط.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل