ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، الإثنين ، في القاهرة مع المبعوث الأممي غسان سلامة حيث اطلعه صالح خلال هذا الاجتماع عن فقدان الاتفاق السياسي أي قيمة قانونية باعتبار ان بنوده لم ينفذ منها أي شيء كما تطرق إلى أن إستمرار الإتفاق لهذا المدة الطويلة بالمخالفة قد أثر في حياة الليبيين.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب المستشار عبدالحميد الصافي لـ المرصد ان المستشار عقيلة صالح عبر عن دهشته بتمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رغم عزله قبل ابرام الاتفاق السياسي ، وقد وصف الصافي هذا اللقاء بـ ” الهام جدًا وغير الإعتيادي ” .

كما تسائل صالح عن موقف الامم المتحدة من تهديدات الرئيس التركي بالتدخل العسكري في ليبيا وطالب البعثة الاممية باتخاذ اجراءات سريعة لابعاد فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين بالتساوي والاستماع لهم واحترام ارادتهم في برلين وغيرها .

وكشف الصافي أن سلامة أكد على مايقترحة رئيس مجلس النواب فيما يتعلق باعادة تشكيل الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وطنية منفصلة عن المجلس ماسيؤدي وفق تأكيده الى حدوث اتفاق بين الليبيين يضع له مؤتمر برلين مظلة دولية لرعايته ومراقبة تنفيذه طبقًا للاعلان الدستوري ، وكان المستشار صالح قد أشار في كلمة ألقاها يوم أمس إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة الراهنة .

وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس النواب لسلامة بأن لايكون هناك في مؤتمر برلين اختيار من يحكم ليبيا تجنبا لما حصل في الصخيرات واحترام ارادة الشعب الليبي ، وفقًا لما نقله عنه المستشار الإعلامي عبدالحميد الصافي .

المرصد – متابعات