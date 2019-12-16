الصين – تعهد الرئيس الصيني بدعم زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، خلال لقاء جمعهما في بكين، في وقت شهدت فيه هونغ كونغ اشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة الأحد بين الشرطة ومحتجين مناهضين لحكومة كاري.

وبثت وسائل إعلام رسمية مقتطفات من كلام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الاثنين قبيل اجتماعه المغلق مع كاري، حيث قال إنه يعترف بشجاعة لام كاري في حكم هذا المركز المالي الآسيوي في “أوقات استثنائية”، ودعم شرطة المدينة لفرض القانون.

بدورها، قالت لام إنها أطلعت الزعيم الصيني على تطورات احتجاجات المدينة، وقالت إن الصين ستواصل دعمها وتقديم سياسات اقتصادية مؤاتية لهونغ كونغ.

وفي حديثها في بكين بعد الاجتماع المغلق مع الرئيس شي، قالت كاري لام إنها تعتقد أن مستوى العنف الذي تشهده المدينة وعدد “مثيري الشغب” في تناقص.

وكانت لام التقت في وقت سابق رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الحكومة) لي كه تشيانغ، الذي قال إن هونغ كونغ لم تخرج بعد من “الأزمة” التي تواجه اقتصاد المدينة بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.

المصدر: رويترز