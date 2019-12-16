ليبيا – اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد أمس الأحد مع مراقبي تعليم طرابلس المركز وغريان وزليتن والخمس بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة وعدد من مدراء الإدارات.

الاجتماع خصص وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية التابعة لتلك المراقبات. وأكد عماري زايد خلال لقاءه علي ضرورة متابعة أوضاع المعلمين والمدارس ومعالجة أي صعوبات أو مشاكل تواجههم في أداء مهامهم. من جانبهم طمأن المراقبون وزير التعليم بشأن سير الدراسة وتدوين كافة الملاحظات بكل مراقبة للعمل على معالجتها.