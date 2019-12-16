ليبيا – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه إزاء إنتهاك العديد من الدول الاعضاء للحظر المفروض على الأسلحة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

غوتيريش دعا في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية إلى وضع حد للتصعيد والدعم النشط لجميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية لإيجاد حل سلمي وسياسي.

وأشار إلى أن مؤتمر برلين هي فرصة فريدة لجمع كل من لديهم تأثير على الصراع في ليبيا ومحاولة الحصول على شروط لوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية والحوار الليبي الليبي.

كما شدد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الإنضمام إلى الأمم المتحدة في حث الجميع على تجنب التصعيد فضلاً عن اتخاذ تدابير لوقف تسليم الأسلحة وغيرها من الإمدادات العسكرية للجانبين في ليبيا.