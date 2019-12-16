إيران – أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، امس أن البحرية الإيرانية ترصد مرور جميع السفن الأجنبية التي تدخل مياه الخليج.

وفي تصريحات صحفية أوضح تنغسيري أن “القوات البحرية الوطنية تتصرف في نشاطاتها هذه استنادا إلى قانون مراقبة مداخل المضائق، مشيرا إلى أنه يتم “سؤال جميع السفن عن جنسيتها ونوعها ومقصدها وتقوم سفن جميع الدول بالاستجابة والإجابة عن جميع أسئلتنا بما في ذلك السفن الأمريكية”.

وبحسب الأدميرال الإيراني، فإن وجود السفن الحربية لبلاده في مياه الخليج وحتى خارجه “يحمل رسالة سلام وصداقة إلى الدول المجاورة، ففي النهاية نحن مسلمون وليس لدينا أي أطماع في البلدان المجاورة”.

وأشار الأدميرال إلى “مخاطر” ناجمة عن وجود الدول الخارجية في المنطقة، مضيفا أن “السلام والصداقة في المنطقة لا تخلقهما سوى بلدان المنطقة”.

المصدر: تسنيم