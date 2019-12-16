بروكسل – افادت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، الإثنين، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بمنطقة اليورو (19 دولة)، هبط إلى 45.9 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق قراءة أولية، من 47.4 نقطة في الشهر الماضي.

وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم، أن مستوى المؤشر خلال الشهر الجاري، هو الأدنى خلال 86 شهرا.

وأشار البيان إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، إلى 52.4 نقطة خلال الشهر الجاري، أعلى مستوى خلال أربعة شهور، مقابل 51.9 نقطة في الشهر الماضي.

وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في المؤسسة: “يغلق اقتصاد منطقة اليورو 2019 غارقا في أسوأ فتراته منذ 2013، حيث تكافح الشركات ضد الرياح المعاكسة للطلب شبه الراكد والتوقعات الكئيبة للعام المقبل”.

وأضاف: “هناك علامات ضئيلة على أي تحسن وشيك.. فنمو الطلب الجديد ما يزال إلى حد كبير راكد، كما توقفت وتيرة خلق فرص العمل تقريبا، وصولا إلى أدنى مستوياتها لأكثر من خمس سنوات، حيث تسعى الشركات إلى خفض النفقات العامة في بيئة تجارية ضعيفة والتوقعات غير المؤكدة”.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمئة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

الأناضول