ليبيا –قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

أقطاي نفى في مداخلة مع نشرة أخبار قناة التناصح أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد الأنباء المتداولة حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، موضحاً أن أردوغان سيكون خارج تركيا لمدة أسبوع.

وأضاف:” الموقف الروسي ليس واضح وتركيا لا يهمها شي بل تبحث عن مصالحها ومصالح متفقيها والحكومة الطرابلسية هي المعترف بها دوليا”.

مستشار أردوغان إختتم تصريحه بالقول:” حكومة الوفاق هي الممثل الشرعية للشعب الليبي أما البقية لا يمثلون الدولة الليبية ومن يعترف بهم يرتكب جريمة ونحن الآن مقام نعرف من هو على الحق ومن هو على الباطل”.