الولايات المتحدة – احتفل الأمريكي جون البالغ من العمر 106 أعوام والأمريكية شارلوتا البالغة من العمر 105 أعوام بالذكرى الـ80 لإقامة حفل زواجهما.

وبهذه المناسبة السعيدة تم إدراج الزوج الأمريكي الفريد على موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأوصل جون قرينته إلى الحفل المقام بمناسبة الذكرى السعيدة بسيارة رودستر من تصنيع عام 1920، فأهدى لها باقة من الزهور كما فعل ذلك في موعدهما الأول.

وحضر الحفل أفراد عائلتهما حيث شاهدوا فيلما تضمن صورا فوتوغرافية التقطت على مدى حياتهما المشتركة الطويلة.

وأفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بأن جون وشارلوتا التقيا عام 1934 في جامعة تكساس فتزوجا بعد 5 أعوام.

وقال أحد أحفادهما إن زواجهما قدوة لكل من يريد السير قدما في طريق الحياة جنبا إلى جنب مع شريك الحياة.

المصدر : RT