وعرضت الصين وروسيا الاثنين الماضي، أن يرفع مجلس الأمن حظرا مفروضا على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات وفقا لمسودة قرار أطلعت رويترز عليه.

وقال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وتطالب الولايات المتحدة بنزع كامل للسلاح النووي الكوري الشمالي، وتضغط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل التوصل لمعاهدة سلام رسمية بين الكوريتين.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم حونغ أون قد وافق على إغلاق موقع سوهي خلال قمته العام الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في بيونغ يانغ كجزء من إجراءات بناء الثقة.

وعقد كيم أيضا 3 قمم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ يونيو من عام 2018، دون أن يتم إحراز أي تقدم في الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي.