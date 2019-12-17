بروكسل – صعد فائض التجارة الخارجية لمنطقة اليورو، بنسبة 112.1 بالمئة خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مدفوعا بصعود الصادرات وتراجع الواردات.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، الثلاثاء، إن فائض تجارة منطقة اليورو (تضم 19 دولة) بلغ 28 مليار يورو (31 مليار دولار) في أكتوبر، صعودا من 13.2 مليار يورو (14.6 مليار دولار) على أساس سنوي.

وصعدت صادرات منطقة اليورو بنسبة 4.1 بالمئة في أكتوبر الماضي إلى 217.9 مليار يورو (241.8 مليار دولار)، بينما تراجعت الواردات بنسبة 3.2 بالمئة إلى 189.9 مليار يورو (210.78 مليار دولار).

وتحولت التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي (28 دولة)، لتسجل فائضا خلال أكتوبر، إلى 2.2 مليار يورو (2.44 مليار دولار)، صعودا من عجز 8 مليارات يورو (8.88 مليارات دولار) على أساس سنوي.

ونمت صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.6 بالمئة خلال الشهر ذاته إلى 190.1 مليار يورو (210.9 مليار دولار)، بينما تراجعت الواردات 0.1 بالمئة إلى 187.8 مليار يورو (208.45 مليار دولار).

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول