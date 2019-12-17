ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء في طرابلس ووزير الخارجية الايطالي لويدجي دي مايو والوفد المرافق له وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد طاهر سيالة وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

الوزير الإيطالي نقل للسراج وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تحيات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مجدداً دعم إيطاليا لحكومة الوفاق ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد دي مايو على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وإن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للعودة للمسار السياسي، مبدياً أمله بأن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية توافقاً بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي.



من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين مشيداً بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة.

وقال إونه يتابع الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر برلين، مشدداً على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء.



وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور و تبادل وجهات النظر، مبيناً أن مواقف حكومة الوفاق ومعالجتها للأوضاع محلياً ودولياً تتخذ في إطار الثوابت الوطنية وعلى رأسها وحدة التراب الليبي وتعزيز السيادة الوطنية.



كما تناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية.

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