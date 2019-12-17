ليبيا – ثمن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الدور الكبير الذي تقدمه قطر لحكومته ووقوفها مع معها ، زاعماً بأن الدوحة وقفت مع الشعب الليبي منذ إنطلاق ” الثورة الليبية ” وصولاً إلى دعم حكومة الوفاق.

السراج وفي حوار مع صحيفة “لوسيل” القطرية أثناء زيارته الدوحة أمس الاول تحدث عن آفاق جيدة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية حالما يتحقق الاستقرار في ليبيا بالإضافة لفرص التعاون في مجالات مثل السياحة والبنى التحتية والنفط والغاز.

وإدعى أن الجامعة العربية تتجاهل الأزمة الليبية، قائلاً:” الجامعة العربية كمؤسسة لم يعد يعول عليها في حل القضية الليبية في ظل ظروفها الحالية وأن الأمين العام للجامعة لم يقم بأي زيارة لليبيا منذ اندلاع الأزمة فيما لم تعقد الجامعة العربية أي اجتماع وزاري لمناقشة الأزمة الليبية”

وعن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا والسماح بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، قال السراج إن حكومته لها الحق في عقد تحالفات واتفاقيات مع أي طرف وتعمل ذلك في وضح النهار وليس في الخفاء ولن تدخر ليبيا جهداً في إقامة شراكات وتحالفات حقيقية لصد ما وصفه بـ”عدوان حفتر” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) أو أي عدوان آخر.

وحول التطورات الأخيرة في المشهد الليبي، أشار السراج إلى أن بعض العناصر تنصلت عن التزامها الذي تم في إتفاق الصخيرات مما أدخلهم في إنقسام سياسي، مدعياً بأن ما وصفه بـ”عدوان حفتر” في الرابع من أبريل الماضي كان بهدف الإنقلاب على الشرعية والاستيلاء على السلطة بدعم من أطراف خارجية حسب تعبيره.

وأضاف:” هذا ما جعله يتوهم بأنه قادر على إنجاز مهمته في 48 ساعة والآن نحن في الشهر التاسع وهو يتلقي الضربات الموجعة من قواتنا “.

وقال :”نهنئ القيادة القطرية على نجاح تنظيم منتدى الدوحة الذي يعتبر نقلة فعلية تحتاج إليها المنطقة”، مشيراً إلى أن المنتدي تناول قضايا مهمة مثل الهجرة في القرن الأفريقي وليبيا بالاضافة لقضايا أخرى مثل النفط والغاز والاستثمارات والقضايا السياسية المختلفة”.

وأردف:” إن قضايا الهجرة غير الشرعية تمثل تحدياً حقيقيا لبلاده”،موضحاً أن هذه مشكلة يتحملها المجتمع الدولي ويجب أن يشارك فيها الجميع، مشدداً على أن حل هذه القضية يكمن في تنمية دول المصدر حتى تكون هناك فرص لهؤلاء الشباب الذين يموتون أثناء مغامراتهم في الصحراء وفي قوارب الموت على البحر.