ليبيا – اختتمت أمس الاثنين أعمال الحوار الاقتصادي العاشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا الذي ناقش معلومات حول وضع موارد ليبيا والمؤسسات الاقتصادية السيادية.

كما ناقش خبراء فنيون أمريكيون من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الطاقة ووزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي وفقاً للسفارة الأمريكية مع نظرائهم الليبيين أفضل الممارسات التي يمكن أن تعزّز ثقة الشعب الليبي في الشفافية والحوكمة السليمة للمؤسسات الاقتصادية الليبية.

وناقشت الشركات الدولية المهتمة بالاستثمار في ليبيا أساليب مبتكرة لتجاوز التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي في ليبيا. ونشعر بالارتياح لرؤية شركائنا الليبيين يركزون على إيجاد حلول.

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها للأطراف الليبية المشاركة بما في كافة المؤسسات الليبية التي تدعم المؤسسة الوطنية للنفط، على انخراطها في المناقشات الفنية، مبديةً امتنانها لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الذين انضموا إلى الحوار.

كما إعتبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أن المشاركة الواسعة على مدار اليومين الماضيين ستحرز تقدم من خلال الدعم الدولي الذي يشمل جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة مما سيمكن الليبيين من رسم طريق من شأنه أن يوفّر الأمن والازدهار.

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