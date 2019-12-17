ليبيا – قال مستشار المؤتمر العام في الحوار السياسي أشرف الشح إن حكومة الوفاق تحاول المحافظة على علاقات جيدة مع إيطاليا لكن هناك رسائل مشوَّشة تصل من جانب روما.

الشح أشار في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية تعليقا على زيارة وزيرة الخارجية لويجي دي مايو لليبيا إلى أن هناك صعوبات تشهدها العلاقات مع إيطاليا التي إزدادت في الأسابيع الأخيرة بعد الاتفاقات بين حكومة الوفاق وتركيا بشأن تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط ​​وحول التعاون الأمني.

ولفت إلى” أن تصريحات وزير الخارجية لويجي دي مايو حول عدم شرعية الاتفاق مع أنقرة لم ترضنا، لقد كانت إشارة سلبية وإثبات بأن إيطاليا تفتقر لاستراتيجية في ليبيا لكن إيطاليا مهمة للغاية بالنسبة لنا ولهذا نسعى للإبقاء على علاقات جيدة قائمة معها”.

وتابع قائلاً:” إنني أحاول أن أشرح ماهية الوضع السياسي المحلي الإيطالي وأذكِّر بأن السفارة في طرابلس إذا كانت لا تزال مفتوحة فهذا تأكيد للاهتمام بليبيا، نأمل أن تقدم إيطاليا على الخطوات الصحيحة لصالحها أيضاً لكن الإشارات التي تصل من جانبها مشوشة”.

كما زعم بأن الاتفاق الموقّع مع أنقرة لا يمس الحدود الإيطالية ويحترم القانون الدولي بأي حال من الأحوال أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية والتي بموجبها يمكن أن تنشر تركيا جنوداً في ليبيا في حال طلبت طرابلس ذلك فقد قال شاه إن الفنيين الليبيين والأتراك يعملون بالفعل للتحقق من أي احتياجات على الساحة بحسب تعبيره.

وفي سياق آخر وصف الشح ما أسماها بـ”تهديدات حفتر” بـ”الزائفه” عندما أعلن يوم الخميس الماضي ساعة الصفر لتحرير طرابلس وهي وفقاً لزعمه:” كزيف هجومه لغزو العاصمة الذي بدأ قبل تسعة أشهر فكل تصرفاته أثبتت فشلها بينما تستمر قوات طرابلس بالتقدم والأمر لا يتعدى كونه مجرد دعاية ومساعدة الروس أيضاً أثبتت عدم فعاليتها”.

ختاماً تطرق إلى بعض الشائعات التي تفيد بمرض المشير حفتر قائلاً :” في خطابه يوم الخميس الماضي وفقًا للمراقبين كان يرتدي زيًاً صيفياً وهي حقيقة من شأنها أن تُظهِر أنه تصريح سجّل منذ فترة طويلة وكان هدفه الوحيد طمأنة رجاله”.