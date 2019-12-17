القدس – اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 5 فتيات وشاب، في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الشرطة اعتقلت الفلسطينيين الستة في محيط مصلى “باب الرحمة” في الناحية الشرقية للمسجد.

واقتادت الشرطة المعتقلين إلى أحد مراكزها في القدس، بحسب المصادر ذاتها.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية توضيح عن سبب الاعتقال.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد صعدت في الأشهر القليلة الماضية من ملاحقة المصلين في مصلى “باب الرحمة”.

وتعتبر إسرائيل إن إعادة فتح مصلى “باب الرحمة” نهاية فبراير/شباط الماضي، قد تم دون الحصول على إذن منها وتلوح بإغلاقه.

من ناحيتها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، مرارا في الأشهر الماضية أن المصلى هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولا حق لإسرائيل بمنع الصلاة فيه أو ملاحقة أو اعتقال المصلين.

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