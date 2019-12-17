ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقية على أن الحكومة المصرية تدرك واقع المجريات في ليبيا وعلى إطلاع من عدة طرق سواء من قبل حكومة الوفاق أو بعض النواب الذين تواصلوا في الفترة الماضية مع المسؤولين بمصر.

الفقية أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مصر ملمة بالشأن الليبي ولديها أجندة ضيقة جداً تتلخص في أمرين الأول تصدير مشاكلها الداخلية للخارج وإشغال المجتمع المصري بالأزمات الخارجية والداخلية التي تتمثل بمحاربة الإرهاب أما الخارجية الحدود الليبية والأمن على حد زعمه.

ورأى أنه لا يمكن أن تشكل ليبيا خطر على مصر في أي مرحلة من المراحل التاريخية، مدعياً أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مأزق ضيق ويبحث عن حل لإيجاد مبررات لما يحدث.

وقال:” الأمر الآخر والأهم هو استنساخ جسم غرب مصر يكون مشابه للنظام المصري حتى لا يكون هذا النظام نشاز فبعد الربيع العربي أصبح في تطلع بالمغرب العربي بأكمله، وأصبح هناك كتله قوية تمثل الدولة الحديثة والنظام الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة والإتفاقية التي حصلت بين ليبيا وتركيا هي نموذج من جميع النواحي” حسب تعبيره.

كما دعا الحكومة المصرية إلى الإهتمام بشأنها الداخلي لتصلحه وترتب بيتها الداخلي لأن التدخل السلبي في الدول مردودها سيء على الشعب، لافتاً إلى ضرورة أن تدرك مصر بعدم السماح لها بالعبث بالدول الأخرى مما يتطلب منها مراجعة نفسها قبل إنتفاضة الشعب المصري على هذا الوضع والسلوك.

وأضاف مدعيا :” نحن علاقتنا مع الشعب المصري تاريخية وقوية وما أفسدها هو المجموعة الانقلابية التي وصلت للحكم وتريد استنساخ مشروعها بباقي الوطن العربي لذلك حاولوا مع تونس و نجحت والآن هم يحاولون مع ليبيا ووجدوا أن ليبيا ستخرج من هذا الصراع بدعم دولي وإن أرادت مصر أن تكون وتحافظ على بعض قيمها عليها الإلتزام بالاتفاق السياسي، عقيلة صالح معاقب دولياً وعندما تستضيفه مصر تخالف الأعراف الدولية والقوانين وعليها أن تغلب مصلحة شعبها على بعض العداءات والتمسك ببعض الطموحات التي لا يمكن أن تنفذ”.

وقال إنه من الممكن أن تكون مصر شريك لكن بعد وصولها لعقلية تبادل المصالح والاحترام وعدم التدخل السلبي في أي حال من الأحوال في ليبيا وفقاً لتعبيره، مطالباً إياها بعدم المراهنه على “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بل على العقلية الأخرى المدنية والمنفتحة التي يمثلها الشعب لا الأفراد.