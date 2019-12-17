السعودية – أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن المكالمة جرى خلالها “استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأكد الملك سلمان، حسب البيان، على “أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة”.

وهذه المكالمة تأتي في الوقت الذي تنعقد فيه في العاصمة الماليزية كوالا لومبور قمة إسلامية تثير قلقا بالغا لدى السعودية وحلفائها، خاصة بسبب مخاوف من تهديد هذه الفعالية مستقبل منظمة التعاون الإسلامي الذي تلعب فيه المملكة دورا قياديا.

ومن بين أبرز الزعماء المرتقب حضورهم القمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني، حسن روحاني.

بينما اعتذر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم، عن المشاركة في القمة رغم نيته فعل ذلك أوليا، ليكون ثاني زعيم يتراجع عن حضور الاجتماع بعد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بينما قالت مصادر مطلعة إن هذا القرار جاء بعد لقاء عقده خان مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: واس + وكالات