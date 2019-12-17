ج السودان – أعلن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الثلاثاء، أنه والزعيم السابق للتمرد المسلح، رياك مشار، توصلا إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشارت “رويترز” إلى أن هذا الإعلان جاء بعد محادثات أجراها كير ومشار، على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، في العاصمة جوبا، لحل خلافات كانت تحول دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر.

والشهر الماضي، أرجأ الزعيمان تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي، الأمر الذي أثار مخاوف من عودة البلاد إلى حالة حرب أهلية دامية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الاثنين، أن الولايات المتحدة أدرجت في قائمتها السوداء مسؤولين كبيرين من جنوب السودان، هما وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ووزير الدفاع، كوال منيانق جوك، وذلك لاتهامهما بتأجيج الصراع وعرقلة عملية السلام في البلاد.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013، بعد أقل من عامين على استقلاله عن السودان بعد عقود من الحرب، وذلك بسبب تمرد تزعمه نائب رئيس الدولة آنذاك، رياك مشار. وأودت الحرب بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وشردت الملايين.

المصدر: رويترز + سبوتنيك