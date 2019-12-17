انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الإثنين، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ألمح إلى إمكانية رحيل مساعده ميكيل أرتيتا هذا الموسم.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت أرتيتا بالانتقال لقيادة آرسنال خلال الموسم الحالي، وزعمت أن إدارة الجانرز تراه الرجل المناسب للتواجد على رأس مشروع طويل المدى للمدفعجية.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فإن جوارديولا صرح بعد مباراة آرسنال أمس الأحد، في إطار الجولة الـ 17 من عمر البريميرليج “أرتيتا جزء من النجاح الهائل الذي حققناه. إنه جزء مهم جدًا”.

وأضاف “رحيل أرتيتا؟ لا أعرف ما سيحدث. عندما يريد التحدث نحن منفتحون لذلك، ولكنه أمر خاص، ولا أريد أن أجعل الأمور غير مريحة في النادي”.

وقالت الصحيفة، إن تصريحات بيب جوارديولا تدل على أنه يجهل مصير أرتيتا، بالإضافة إلى أنه مستعد للموافقة على قرار رحيله إلى ملعب الإمارات.

المصدر: كووورة