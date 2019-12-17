ليبيا – حث زعيم حزب الشعب الجمهوري الحزب المعارض الرئيسي في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، الحكومة التركية على أخذ دروس من الصراع السوري وعدم نشر قوات في ليبيا حيث اتفقت أنقرة وطرابلس على اتفاق شامل للأمن والدفاع.

اوغلو تسائل بحسب صحيفة حريات التركية قائلاً:” لماذا نحن في ليبيا؟ لماذا كنا في الأهوار السورية؟ على الحكومة أن تستخلص الدروس مما حدث في سوريا”.

أعرب مسؤولو حزب الشعب الجمهوري عن رفضهم إرسال قوات إلى ليبيا لأنها ستعرض حياة الجنود الأتراك للخطر حسب قولهم.

وقال حزب الشعب الجمهوري في تصريحات لقادته تابعتها وترجمتها صحيفة مرصد لموقع “عرب نيوز” أن إرسال المواد والمعدات إلى ليبيا سوف يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يفرض حظراً على الأسلحة على ليبيا، مضيفاً بأنه إذا شاركت تركيا فيما وصفه بـ “النزاع الأهلي” الجاري في ليبيا من خلال قوات بالوكالة أو عن طريق التدخل المباشر، فإن ذلك سيزيد من عدم الاستقرار في البلاد.

كما انتقد الحزب الدعم اللوجستي الموضح في إتفاقية التعاون العسكري والأمني بين السراج وأردوغان، قائلاً “إنه سيفتح الطريق أمام الحكومة التركية لدعم بعض الجماعات الجهادية التي تقاتل على الأرض مع الحكومة الليبية”.