ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن التصريحات الصادرة من الحكومة التركية سواء من رجب طيب أردوغان أو مستشاريه و وزير الخارجية التركي هدفها رفع سقف التفاوض قبيل عقد مؤتمر برلين المرتقب وانطلاق الحوار السياسي في ليبيا.

دغيم قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن تركيا دولة إقليمية تربط ذاتها بحسابات معقدة جداً في المنطقة، مشيراً إلى أنها دولة لا تستطيع خوض هذه الحرب دون سند دولي كبير.

ولفت إلى أن تصريحات الجانب التركي وربط الأمر بحوار مرتقب مع الرئيس الروسي يوم 8 يناير القادم قبيل انطلاق مؤتمر برلين يعد إشارة إحتمالية لحدوث حوار أو تفاوض تحت وقع النار، مستبعداً أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بالوقت القريب.

وإستطرد حديثه:” دخول الأتراك على الأرض بشكل مباشر وعلني ليس كما يحدث الآن من وجود دعم وخبراء وما إلى ذلك أعتقد أنه وبكل تأكيد سيجلب تدخلات أخرى فلن تصمت مصر عن التدخل التركي المباشر، يجب أن نتذكر بأن الإنقسام الدولي والإقليمي على ليبيا الآن هم جميعاً باستثناء روسيا هم من حلفاء أمريكا أي كل المتصارعين لذلك سيكون هناك نوع من الحسابات المعقدة”.

كما نوّه إلى أن التعقيد أو التأخير الوحيد يتمثل بالجانب الروسي لذلك اتجهت تركيا لحوار مع بوتين، موضحاً أن هناك ملفات وحسابات وتفاهمات خاصة بين الجانب التركي والروسي أي أن أردوغان أعلن عملياً أنه لن يكون هناك أي تصعيد عسكري حتى لقاء بوتين.