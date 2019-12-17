سان جيرمان: النظام أجبر نيمار على التغيير

سان جيرمان: النظام أجبر نيمار على التغيير

فرنسا – أثنى ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بمواطنه البرازيلي نيمار جونيور نجم الفريق، وذلك بعد الفوز على سانت إيتيان برباعية دون رد في إطار الدوري الفرنسي.

وقال ليوناردو في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب “أعتقد أن نيمار يبذل جهدا كبيرا، كما يعمل بشكل كبير ليتحسن على المستوى الذهني”.

وأضاف “النظام أجبر نيمار على بذل الجهد مثلما الحال مع مبابي وإيكاردي وكافاني ودي ماريا وسارابيا”.

واستدرك “لكن بالمقارنة بنيمار، فإنها خطوة جيدة”.

وأتم المدير الرياضي للنادي الباريسي “نيمار ما زال أمامه الكثير لكن استشعر رغبته القوية في خدمة الفريق”.

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