ليبيا – بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أمس الاثنين مع سفير المملكة الهولندية المعتمد لدى ليبيا لارس توميرس مذكرتي التفاهم الموقعة مع الجمهورية التركية.

سيالة أكد بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق على أن هذه التفاهمات تتماشى مع القانون الدولي ولا تمس سيادة أي دولة وأن لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد إبرام التفاهمات مع من تشاء من الدول، مبدياً حرصه التواصل مع كل الدول والانفتاح عليهم لإبرام هكذا تفاهمات .

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين والجهود الأممية في هذا الشأن.