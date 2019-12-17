اسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن ضمان جديد لإقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في موعدها، الأربعاء المقبل، على ملعب الكامب نو.

وكانت مجموعة تسونامي الديمقراطية الاحتجاجية، قد وجهت رسالة بشأن الكلاسيكو، حيث قالت “من السهل إقامة المباراة بشكل طبيعي، وما على إدارة برشلونة سوى ضمان وجود اللافتات الخاصة بنا في مدرجات كامب نو، وداخل الملعب”.

ووفقًا لبرنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، فإن بعثة ريال مدريد ستتحرك إلى “كامب نو” في حماية 12 مدرعة من الأمن المحلي.

وسبق أن زعمت تقارير أن لاعبي ريال مدريد لن يغادروا الطائرة في كتالونيا، إلا إذا تأكدوا من وجود قوات أمن كافية لحماية وصولهم إلى “كامب نو”.

يذكر أنه كان مقررًا إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، قبل أن يتم تأجيله بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كتالونيا إلى يوم 18 من الشهر الجاري.

المصـدر: كووورة