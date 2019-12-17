ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن المجلس الرئاسي غير معترف به محليا لعدم نيل حكومته الثقة من البرلمان كما أنه لا ولاية له منذ اليوم الأول وفقا للقانون والدستور.

فحيمة وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الاثنين أوضح أن العالم أصبح يعلم جيدا من خلال سياسات المجلس الرئاسي المحلية والدولية أنه أخطأ حينما فرض هذا الجسم على الليبيين ونصبه عنوة دون النظر للقوانين المحلية ودون الرجوع للسلطة التشريعية المنتخبة والتي لها سلطة منح الثقة لأي سلطة تنفيذية،على حد تعبيره.

واعتبر فحيمة أن مذكرة التفاهم التي أبرمها السراج مع تركيا جاءت على خلفية معاناة المجلس الرئاسي من بوادر عزلة سياسية واقتصادية واضحة للجميع.

وفي سياق أخر، أعتبر فحيمة في تصريح خاص لموقع “عربي21″ القطري أمس الاثنين قيام المجلس البلدي والعسكري مصراتة بإعلان حالة النفير القصوى بأنها محاولة جديدة يائسة لشحذ همم أهالي مصراتة الذين أرهقتهم الحروب المتوالية حتى أصبحت هذه المدينة الأكثر فقدا لأبنائها في حروب غير واجبة.

فحيمة قال :”ليس من المستغرب ظهور أغلب من حضروا تلاوة البيان المتلفز، لكن الغريب في هذا البيان هو التوقيت الذي خرج فيه خصوصا وإذا ما علمنا بأن ميليشيا المدينة منخرطة منذ اليوم الأول في القتال ضد الجيش وبالتالي هذه الخطوة لن تغير شيئا من واقع الحال في جبهات القتال بعكس ما هو متوقع”.