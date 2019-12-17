انجلترا – علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ “الريدز”: “إنها قرعة مثيرة للاهتمام، قبل القرعة توقعت أن نواجه إحدى فرق مدريد، أتلتيكو أو الريال، وقد حدث ذلك بالفعل”.

وأضاف كلوب: “مدريد هي المكان الذي نملك فيه ذكريات رائعة، وهذا أمر رائع، لكن هذه المرة نلعب مع أتلتيكو هناك على أرضهم”.

وتابع: “إنها مباراة صعبة، لكن إذا نظرت للقرعة، فهناك أربعة أو خمس نهائيات محتملة بالفعل في دور الـ16”.

وختم كلوب قائلا: “يجب أن تكون مباراة صعبة، لا أعتقد أن سيميوني يركض الآن من الفرحة لمواجهتنا”.

يذكر أن ليفربول توج العام الماضي بلقب دوري الأبطال على ملعب “واندا متروبوليتانو” معقل أتلتيكو، عقب فوزه في النهائي على توتنهام الإنجليزي بهدفين نظيفين، أحرزهما المصري محمد صلاح، والبلجيكي ديفوك أوريغي.

المصدر: وكالات