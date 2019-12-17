ألمانيا – كشفت بي إم دبليو مؤخرا عن نموذج جديد من سيارات X5 رباعية الدفع الشهيرة، مزودة بتقنيات تجعلها من أكثر السيارات الكبيرة اقتصادية في العالم.

من حيث الشكل جاءت سيارة 45e xDrive الجديدة شبيهة إلى حد كبير بسيارات X5 التي طرحت العام الجاري، وحصلت على العديد من الميزات كخطوط إضاءة LED في المصابيح، وإضاءة لقبضات الأبواب، بالإضافة إلى واجهتين أمامية وخلفية تتزينان بعناصر من الكروم.

أما القمرة فأتت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت على نظام تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام لتدليك الركاب، ونظام خاص لتنقية الهواء داخل المقصورة.

وتعمل هذه المركبة بمحرك بنزين توربيني بسعة 3 لترات وعزم 282 حصانا، ومحرك كهربائي يستمد الطاقة من بطاريات تشحن أثناء الحركة، ليؤمنا لها تسارعا من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 5.6 ثانية فقط.

والأهم من كل ذلك أن السيارة تستهلك بفضل تقنياتها المتطورة أقل من 3 ليترات من الوقود فقط لقطع مسافة 100 كلم أثناء التنقل على الطرقات السريعة، كما يمكنها السير لمسافات تتراوح ما بين 64 و87 كلم بالاعتماد على الكهرباء المخزنة.

وكالات