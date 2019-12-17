مصر – من المعروف أن الثوم الذي يضيف مذاقاً مميزاً إلى عدد كبير من الأطباق يتمتع بخصائص طبية مهمة جداً تجعله دواءً للكثير من الأمراض.

وما لا يعلمه الكثيرون في المقابل هو أنه يمكن الاعتماد عليه أيضاً من أجل خسارة الوزن. ولهذا ينصح باستخدامه في تحضير وصفة تحتوي عليه.

وفي هذه الحالة يجب سحق حبتين إلى 3 حبات منه جيداً ومزجها مع ملعقة طعام من العسل. ويمكن تناول ملعقة من المزيج يومياً قبل موعد الفطور.

وبعد 7 أيام تبدأ ملاحظة التغييرات ومنها التمتع بالحيوية والطاقة وخسارة الوزن. لكن من الأفضل في موازاة ذلك اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وكالات