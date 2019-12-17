ليبيا -قال المبعوث التركي إلى ليبيا والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة أمر الله إيشلر إن حكومة بلاده أوقفت الأطراف التي تواصل التحرك في شرق البحر المتوسط متجاهلة الحقوق التركية وأثبتت مجددًا أن تركيا بلد كبير ومؤثر.

إيشلر وفي تصريح خاص لوكالة “الأناضول” التركية اليوم الثلاثاء أوضح أن مذكرة التعاون الأمني والعسكري ومذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية بين تركيا والسراج اتفاقيتان مهمتان من أجل مستقبل البلدين حسب زعمه.

وأشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين الموقعتين مع ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” التي يرأسها فائز السراج تظهران مدى تطور العلاقات بين البلدين وأن الساعين إلى الطعن في شرعية الاتفاقية هم نفس الجهات التي تسعى إلى تمييع القضية الليبية حسب زعمه.

وقال :”لقد حذرت تركيا الدول المعنيّة بضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية في منطقة شرق البحر المتوسط إلا أن هذه الدول اتخذت خطوات أحادية دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التركية وخاصة الإدارة القبرصية الجنوبية التي لا تعترف بها تركيا والتي وقعت اتفاقات أحادية مع مصر عام 2003، ولبنان عام 2007، وإسرائيل عام 2010″.

كما لفت إلى أن اتفاقيتي مذكرة التعاون الأمني والعسكري ومذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية جرى توقيعهما بين بلدين يمتلكان أطول ساحلين بحريين على البحر المتوسط،وأنهما ساهما في ترسيم الحدود البحرية الجنوب الغربية للجمهورية التركية في البحر المتوسط.

وزعم إيشلر على أن الاتفاقيتين تتوافقان مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي واجتهادات محكمة العدل الدولية وتأخذ في عين الاعتبار طول السواحل واتجاهها عند الحد من مجالات السلطات البحرية ،لافتاً إلى أن هاتين الاتفاقيتين كانتا بمثابة خطوة ضد الساعين لاغتصاب حقوق تركيا المشروعة وأن بلاده أبلغت الأمم المتحدة أصولًا بمضمون الاتفاقيتين.

وأشار أيضًا إلى أن تركيا وبعد الاتفاق مع السراج منفتحة على إجراء محادثات ومفاوضات ثنائية مع دول أخرى وأن جميع الخطوات المتخذة ضمن هذا الإطار إنما تهدف لحماية حقوق تركيا في شرق المتوسط وكذلك الدفاع عن حقوق من وصفهم بـ”القبارصة الأتراك” في المنطقة.

وقال إنه ومن خلال هاتين الاتفاقيتين اللتي زعم أنهما تخدمان مصلحة البلدين أثبتت استحالة تطبيق أي معادلة ما في المنطقة، بمعزل عن تركيا، مشيراً إلى إمكانية الذين تعمدوا تجاهل تركيا مراجعة الجهات الدولية المختصة، معربًا عن إيمانه العميق بأن المحكمة الدولية سوف تحكم لصالح تركيا في هذا الصدد حسب تعبيره.

كما شدد على أن تركيا أوقفت من وصفهم بـ”الساعين لاغتصاب حقوقها في شرق المتوسط” وأثبتت مجددًا أنها بلد كبير ومؤثر، لافتاً إلى أن تركيا تطل على البحر المتوسط بساحل طوله 792 كيلومترًا وبذلك تكون الدولة صاحبة الساحل الأول على المتوسط.

وإدعى إيشلر إلى أن اليونانيين يحلمون بتحويل حوض البحر المتوسط لبحيرة يونانية من خلال استغلال بعض الدول المطلة على ساحل المتوسط، كوسيلة في سبيل تحقيق ما وصفها بـ”الأحلام”.

وتابع ادعاءاته قائلا :” أن الاتفاقيتين الموقتان مع ليبيا وبخلاف المزاعم المصرية، لا تضران أبدًا مصالح مصر بل تخدم مصالح هذا البلد وربما تدفعه لعقد اتفاق مماثل مع تركيا مستقبلًا”.

وأضاف :”تركيا إلى الان لا تأخذ بعين الاعتبار التقييمات السياسية لليونان وبيانات الأمم المتحدة بخصوص الاتفاقيتين الموقعتين مع ليبيا”، مشيراً إلى وجود مرجعيات قضائية يمن الرجوع إليها في حال وجود خلاف ما حول الاتفاقيتين وأن تركيا راعت في الاتفاقية جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك الاجتهادات القانونية لمحكمة العدل الدولية.

كما أوضح أن تركيا ومن خلال الاتفاقيتين أجهضت في الواقع ما وصفه بـ”اللعبة” التي كان يراد تنفيذها ضد المصالح التركية في المنطقة تمامًا كما أجهضت وما زالت تجهض اللعبة في سوريا، من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام حسب زعمه.

وقال إيشلر إن رجب طيب أردوغان أيقظ ما وصفه بـ” العملاق النائم” وأن حركة هذا “العملاق” باتت تزعج بعض الأطراف الذين بدأت مصالحهم بالتضرر ، مشدداً على أن تركيا دولة عريقة تمتلك تاريخًا طويلًا في المنطقة يمتد لأكثر من ألف عام وأنها عاقدة العزم على استخدام جميع “حقوقها” المنبثقة من القانون الدولي حتى النهاية لحماية حقوقها وحمايتها من عبث من وصفهم بـ” العابثين ” وتحقيق ما قال أنها “عدالة دولية”.

وشدد إيشلر على أن بإمكان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناءً على طلب الحكومة الليبية وأنها مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لليبيا كدولة صديقة بنفس الطريقة التي دعمت من خلالها قطر والصومال.

ورأى ايشلر أن ما وصفها بـ” الحكومة الشرعية في طرابلس ” والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة حققت منذ 4 أبريل الماضي نجاحات يشار لها بالبنان ضد ما وصفها بـ”القوات الغازية غير الشرعية” (القوات المسلحة الليبية) التي يقودها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) والتي إدعى بأنها تسعى للاستيلاء على الحكم بقوة السلاح.

وأوضح إيشلر أن ما وصفها بـ”قوات الشرعية” (مسلحي الوفاق) أحرزت ميدانيا انتصارات مهمة في ليبيا أهمها السيطرة على مقر من وصفهم بـ”قوات حفتر” في غريان إلا أن “حفتر” أعلن في 12 ديسمبر الماضي عن عملية جديدة ضد طرابلس.

وأكّد إيشلر على أن تركيا ستستمر في الوقوف إلى جانب من وصفهم بـ” الجهات الفاعلة الشرعية في ليبيا” وأنها تتخذ كل أنواع التدابير لضمان ذلك وأن أنقرة وبطبيعة الحال ترى صمت المجتمع الدولي تجاه مستخدمي الوسائل غير القانونية للسيطرة على الحكم وأعمالهم التخريبية ضد ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المنتخبة).

وشدد إيشلر على أن تركيا سوف تواصل دعم حكومة السراج بناءً على طلبها وبموجب “القانون الدولي” وأن التعاون الوثيق والمتبادل بين تركيا وحكومة السراجيزداد يوما بعد يوم ومن المتوقع أن يزداد أكثر في المستقبل.

وقال بأن الحكومة برئاسة فائز السراج هي “حكومة شرعية معتمدة من جميع الجهات الدولية الفاعلة” ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن “حفتر “هو فاعل غير شرعي وفقًا للاتفاق السياسي الليبي الذي جرى برعاية الأمم المتحدة ووضع إطارًا للحل السياسي في ليبيا على حد زعمه.

وذكر إيشلر بتصريح سابق للممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والذي قال فيه إن “ليبيا منقسمة على نفسها”، مشيرًا أن الحل هو حماية ما وصفه بـ” الشرعية في ليبيا ” ودعمها دون أن يشير بأن الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا هي مجلس النواب المنتخب.

وجدد تأكيده بأن بلاده تقف في ليبيا إلى جانب ما وصفها بـ”السلطة المدنية والشرعية المعترف بها دوليًا” ومن قبل الأمم المتحدة وأن الهجمات الأخيرة لمن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ضد طرابلس تهدف لزيادة حجم الدعم غير القانوني الذي تتحصل عليه تلك القوات حسب زعمه.

المبعوث التركي إلى ليبيا اختتم حديثه بالتشديد على أن بلاده تواصل الوقوف إلى جانب ما وصفها بـ” السلطة الديمقراطية والمدنية” بموجب القانون الدولي وأن الأطراف التي زعم بأنها تعقد الأمل على الحلول العسكرية هي الأطراف التي لا تؤمن في وحدة مصير شعوب هذه المنطقة حسب تعبيره.