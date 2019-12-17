ليبيا – عقد مكتب الرئاسة بمجلس الدولة الإستشاري إجتماعاً أمس الاثنين مع رؤساء اللجان واللجنة القانونية وبعض القانونيين بالمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس.

الاجتماع الذي ترأسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خصص وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس للتباحث حول قرار محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية التاسعة في القضية رقم 100/2014 المتعلقة بسجن أبوسليم.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى متابعة إجراءات الطعن في قرار المحكمة بالإضافة إلى إصدار بيان يوضح موقف المجلس الأعلى للدولة.

يشار إلى أن محكمة استئناف طرابلس قد أسقطت التهم عن المتهمين بقضية سجن ابو سليم لانقضاء الدعوى وفقاً للمادة 107 من قانون العقوبات الليبي .