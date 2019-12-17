أبوظبي – صعدت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، معززة بصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما تراجعت الكويت والأردن ومسقط بنحو طفيف، فيما كانت البحرين عطلة رسمية لمناسبة العيد الوطني.

وبحلول الساعة (12:24 ت.غ)، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.44 بالمئة أو 29 سنتا إلى 65.63 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.47 بالمئة أو 29 سنتا إلى 65.63 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.66 بالمئة إلى 13627 نقطة، بدعم عمليات شراء قوية للمؤسسات المحلية إلى جانب الأجنبية والعربية.

وزادت بورصة قطر بنسبة 1.16 بالمئة إلى 10340 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل “المستثمرين” بنسبة 4.09 بالمئة و”قطر الوطني” بنسبة 3.88 بالمئة و”الكهرباء والماء” بنسبة 0.62 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2758 نقطة، مع ارتفاع أسهم “تبريد” بنحو 3.26 بالمئة و”داماك” بنسبة 2.66 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 2.2 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 1.25 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.39 بالمئة إلى 5058 نقطة، على وقع مكاسب أسهم “أدنوك للتوزيع” بنسبة 3.5 بالمئة و”طاقة” بنسبة 2.61 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنحو 2.24 بالمئة.

وواصلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مكاسبها وصعد مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.72 بالمئة إلى 8197 نقطة، مع ارتفاع غالبية الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

في المقابل، انخفضت مؤشرات بورصة الكويت، ونزل المؤشر الأول بنسبة 0.27 بالمئة إلى 6796 نقطة، فيما هبط المؤشر العام بنحو 0.18 بالمئة إلى 6139 نقطة.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1809 نقطة، مع هبوط أسهم “حديد الأردن” بنسبة 3.3 بالمئة و”التجمعات” بنسبة 1.76 بالمئة و”جوبترول” بنحو 0.91 بالمئة.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض هامشي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 3948 نقطة، مع تراجع أسهم “الأنوار للسيراميك” بنسبة 6.4 بالمئة و”مسقط للتمويل” بنحو 4.9 بالمئة و”بنك ظفار” بنسبة 1.7 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.66 بالمئة إلى 13627 نقطة.

قطر: بنسبة 1.16 بالمئة إلى 10340 نقطة.

دبي: بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2758 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 8197 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 5058 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 6796 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1809 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 3948 نقطة.

الأناضول