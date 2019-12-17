موسكو – بدأت القوات البحرية الروسية و سلاح البحرية السوري، امس مناورات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط.

وأفاد قائد المناورات، ألكسندر يولداشيف، في تصريح صحفي، أن روسيا تشارك في المناورات عبر سفن حربية، ومقاتلات من قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية، وقوارب هجومية، فيما تشارك سوريا عبر سفن كاسحة ألغام.

وذكر أن السفن والمقاتلات المشاركة ستقوم بمناورات مشتركة، وإطلاق قذائف في البحر، مبينًا أن المناورات ستشهد تدريبات على مكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية، والطائرات المسيرة.

ولم يتطرق يوداشيف إلى عدد العناصر والسفن والطائرات المشاركة في المناورات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تنشر سفنها منذ العام 2015، في قاعدة طرطوس البحرية بسوريا، إضافة إلى مقاتلات في قاعدة حميميم في اللاذقية.

الأناضول