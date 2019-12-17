تونس – أكد رئيس التونسي، قيس سعيد، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لولاية سيدي بوزيد، في إطار إحياء الذكرى التاسعة للثورة، أنه سيتحمل المسؤولية التي أوكلت إليه.

وأضاف سعيد أن هناك مؤامرات من أطراف معروفة تفتعل الأزمات، ووجه الرئيس التونسي كلامه للحضور قائلا: “أنتم تعرفونهم بالإسم وتعرفون من يقف وراءهم في الظلام.. ولكنهم لن يحققوا أبدا ما يريدون”

وتابع قائلا: “سأبقى على العهد سأعمل على تحقيق أحلام المواطنين مهما كانت المناورات والدسائس”، مشددا على أن تلك الأطراف لن تستطيع المرور وأنه سيتصدى لها.

وصرح: “لا تهمني رئاسة الجمهورية ويهمني أن أحقق مشروعكم في الحرية والشغل والكرامة الوطنية”.

وأشار قيس سعيد إلى أن “الثورة انبثقت من هنا وستستمر في إطار الشرعية.. وسأبقى على العهد ما دمت حيا”.

المصدر: RT + وكالات