ليبيا – أطلقت وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة ” نداءً ” إلى شباب المناطق والأحياء في العاصمة طرابلس مع احتدام وتيرة المعارك اليوم الاثنين في عدة محاور .

وقال اللواء يونس فرحات وهو من طرابلس ويشغل مهام وكيل وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة ، المكلف بتسيير الوزارة في بيان صحفي ، أن اللحظة قد حانت لتوجيه هذا النداء إلى شباب العاصمة .

وفي مايلي نص ماكتبه :

نداء وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة

‎مع اقتراب ساعة الحسم وقواتنا المسلحة تجاوزت مداخل طرابلس والمحاور تتقدم بإتجاه قلب العاصمة وقريبا ستكون داخل الأحياء والمناطق السكنية فإن وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة توجه ندائها إلى شباب المناطق والأحياء السكنية بطرابلس لمعانقة القوات المسلحة والترحيب بها إثناء تقدمها وتسهيل مهمتها في القضاء على العصابات المارقة والخارجة عن القانون .

أن هذا التقدم وهذا العمل هو لبسط سيادة الدولة على كافه المؤسسات وإعاده الأسلحة والمعدات والدخائر إلى مستودعات القوات المسلحة التي نهبت وسلبت وسرقت من معسكرات الجيش اثناء الاحداث في 2011 واستعملت ضد القوات المسلحة في ترهيب المواطنين الآمنين والعبث بقوتهم وسرقة المؤسسات والمصارف والممتلكات الخاصة والعامة .

على الشباب مساعدة القوات المسلحة لمعرفة مواقع البؤر الارهابية داخل الأحياء السكنية لتدميرها والقضاء المبرم عليها

‎كما ننصح اهلنا في العاصمة بالابتعاد عن المواقع التى تتواجد فيها هذه العصابات والمليشيات حفاظاً على سلامتهم .

وعلى الأطقم الطبية والطبية المساعدة التواجد في المستشفيات الخاصة والعامة لتقديم خدماتها الضرورية وعلى العاملين بقطاع الكهرباء والخدمات الهامة التواجد بمقار أعمالهم وتقديم خدماتهم الضرورية والطارئة وكل ذلك دعمًا لقواتنا المسلحة في بسط السيطرة على عاصمتنا في اسرع وقت وبأقل الخسائر .

وتنفيد تعليمات القيادة العامه للقوات المسلحه بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر احد ابطال عبور خط برليف سنة 73 والقادر بعون الله على العبور بنا إلى شاطئ الأمان والاستقرار وإرجاع هبة الدولة وسيادتها .

اللواء ركن يونس فرحات

و كيل وزارة الدفاع و المكلف بتسييرها بالحكومة المؤقتة