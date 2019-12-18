ارتفاع عدد الوفيات جراء إنفلونزا الخنازير في الأردن إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة

ارتفاع عدد الوفيات جراء إنفلونزا الخنازير في الأردن إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة

الاردن – أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة.

وقال جابر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن الوفيات المثبتة بفيروس إنفلونزا الخنازير في الأردن وصلت إلى 5 حالات حتى تاريخ اليوم، بينما سجلت وزارة الصحة 199 إصابة مؤكدة، فضلا عن 20 ألف مصاب بإنفلونزا عادية.

وسبق أن صرح جابر بأن انتشار مرض الإنفلونزا، وخاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدول.

وأضاف جابر، في تصريح لوكالة “بترا” الأردنية الرسمية، الأربعاء، أن العلاج متوفر، ووزارة الصحة على تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية للتعامل مع هذا المرض.

وأشار إلى أن فريقا من وزارة الصحة برئاسته اطلع على الواقع الصحي وحالات إنفلونزا الخنازير في محافظة الكرك على إثر ما تم نشره وإشاعته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابات ووفيات بأرقام “غير صحيحة”.

ودعا جابر المواطنين لتوخي الحذر من الإشاعة وتحري صدق المعلومة، مشددا على أن جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام أردنية