روسيا – أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن مقاتلات “سو-57” الروسية من الجيل الخامس تجاوزت بنجاح المرحلة الثانية من اختبارها في سوريا.

وقال غيراسيموف في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الثلاثاء، إن “تجارب مقاتلات سو-57 من الجيل الخامس لا تزال مستمرة. وتم اختبارها مجددا في سوريا، ونفذت كل المهام المحددة بنجاح”.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في فبراير 2018 أن مقاتلتين من نوع “سو-57” نفذتا برنامج التجارب في سوريا خلال يومين.

وفي أواخر عام 2018، نشرت وزارة الدفاع لأول مرة مقاطع فيديو لتحليق المقاتلات من هذا النوع في أجواء سوريا.

يذكر أن “سو-57” أحدث المقاتلات الروسية، وقامت بالتحليق لأول مرة في 2010. وطلبت وزارة الدفاع الروسية 76 طائرة من هذا النوع.

المصدر: نوفوستي