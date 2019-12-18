نيويورك – أدانت الأمم المتحدة الأربعاء، القصف الجوي الذي يشنه النظام السوري، وروسيا، في إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي،‎ “رغم التأكيدات المتكررة بأن الأطراف المتحاربة تضرب أهدافًا عسكرية مشروعة فقط، فإن الهجمات على المرافق الصحية والتعليمية متواصلة”.

وأوضحت رشدي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إدانة “التكثيف الأخير للأعمال العدائية شمال غربي سوريا، لا سيما القصف الجوي والاستخدام المبالغ فيه للبراميل المتفجرة، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال”.

ودعت المسؤولة الأممية، إلى “الوقف الفوري للتصعيد”، وحثت جميع الأطراف على “احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

وتابعت “لا يمكن أن تتجاوز عمليات مكافحة الإرهاب مسؤوليات حماية المدنيين، كما يتعين ضمان وصول إنساني آمن ومتواصل ودون عوائق إلى المدنيين، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة الاضطلاع بعملهم الحاسم عبر شمال سوريا”.

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

الأناضول