ليبيا – أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سوف يلتقي اليوم الأربعاء بالعاصمة روما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن المتوقع وفقاً لوكالة “آكي” أن تهيمن تطورات الأزمة الليبية على أجندة اللقاء كونتي – غوتيريش والذي يأتي غداة زيارة خاطفة لوزير الخارجية لويجي دي مايو إلى طرابلس وبنغازي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الايطالية عن إسفه إزاء إنتهاك عدد كبير من الدول الأعضاء بالامم المتحدة للحظر المفروض على الأسلحة الذي حدده مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا.

يشار إلى أن زيارة غوتيريش لروما ستتضمن لقاءات مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ووزير الخارجية لويجي دي مايو يختتمها يوم الجمعة المقبل بزيارة للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس.