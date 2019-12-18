الجيش الباكستاني يعرب عن ألمه بعد قرار إعدام مشرف

الجيش الباكستاني يعرب عن ألمه بعد قرار إعدام مشرف

باكستان – أعرب الجيش الباكستاني عن أسفه بسبب حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف.

وأصدر الجيش الباكستاني بيانا، يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن الحزن بشأن حكم الإعدام بحق مشرف، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة الباكستانية تلقت القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن قائد الجيش السابق برويز مشرف بكثير من الألم والحزن”.

وكانت محكمة خاصة أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، بحق الرئيس السابق، وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف​​​.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الباكستاني بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة له لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.

المصدر: رويترز