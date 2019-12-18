ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء مع كل من وكيل وزارة صحة الوفاق محمد هيثم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج.

الإجتماع تناول بحس بالمكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق احتياجات قطاع الصحة وبرنامج عمل صندوق التأمين الصحي في إطار التعديلات التي أدخلت ليشمل التأمين جميع المواطنين والمقيمين بليبيا وإدارة المؤسسات الصحية على أسس اقتصادية وفق معدلات أداء محددة.

واستعرض الاجتماع ملف علاج الجرحى مسلحي الوفاق ومتابعة الإجراءات المتخذة للتوفير العاجل لكافة المستلزمات الإغاثية والاحتياجات الطبية.