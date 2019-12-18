ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف بلاده تجاه ليبيا، مشددا أن القاهرة لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا.

السيسي وفي تصريحات للصحف المصرية الحكومية والخاصة نشرت أمس الثلاثاء وفقاً لقناة “فرنس 24” أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا وذلك بعد أيام من تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

وقال السيسي :”لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما”. وأضاف في التصريحات التي نشرتها أكثر من صحيفة من بينها “الأهرام” المصرية أنه أمر في صميم الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن السودان وليبيا دول جوار مباشر لمصر. الرئيس المصري شدد بلهجة قاطعة بحسب صحيفة “الشروق” على أن بلاده لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي.