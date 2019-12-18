ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتم رالعام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الثلاثاء سيكون لها تداعيات سلبية على علاقات البلدين حسب زعمه.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” قال:” كنا نعتقد ان إيطاليا حليف يعتمد عليه ، وزيارة ززيارتها لـ”حفتر المعتدي على الشرعية” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بددت ذلك وستكون تداعياتها على علاقات البلدين سلبية خاصة حيال أمن البحر المشترك”.

وأضاف عضو مجلس الدولة :” فضلا عن اثارتها لخلافات في ايطاليا واخر ما نتوقعه ان تمد يدها لمجرم لتستفز ضحاياه الليبيين” حسب تعبيره.