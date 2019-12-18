ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير إن الاتفاق السياسي في الوقت الحالي يعتبر عائقا أمام وحدة الليبيين وأمام تشكيل أي حكومة وحدة وطنية في ليبيا.

الصغير وفي تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي شدد فيه على ضرورة سحب الثقة والاعتراف من حكومة السراج واعتبار الاتفاق السياسي منتهيا والدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مطالب المستشار صالح لا تتم إلا بإخلاء العاصمة من جميع الميليشيات المسلحة.