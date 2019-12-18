ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية الطاهر الغرابلي إن إعلان المدن في المنطقة الغربية لحالة النفير العام عسكرياً في هذا الوقت بالتحديد له دلالات عديدة ويضع كافة إمكانيات المدن تحت تصرف جبهات القتال لإنهاء المعركة.

الغرابلي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن حالة النفير تعتبر دعم كبير لوجستي وعسكري يزيد من فعالية المقاتلين ورفع معنوياتهم مما سيوفر مجال كبير من الإمكانيات والجهد للدولة.

وطالب الدولة والجهات المعنية بها بإستثمار هذه الجهود لحسم المعركة بسرعه لإنهاء معاناة المهجرين والمواطنين لتجنب إمتداد ما وصفه بـ”الغزو لكافة الأحياء بطرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

واختتم قائلاً :” أعتقد أن مدن كبيرة كمصراته والزاوية سبق لها التنسيق في هذا المجال بين الدول وبالتأكيد سنرى فعالية الجهد في الأيام القادمة، الروح المعنوية مرتفعة والمقاتلين في كافة المحاور يؤدون ما عليهم بجهد كبير وتنسيق والدعم يأتي من جميع المدن كالجبل والساحل والزاوية وزوارة ومصراته وكل المدن وحتى من الجنوب يأتوا لدعمنا وسيكون الحسم بفترة قصيرة ولن تمتد معاناة الليبيين لوقت طويل”.