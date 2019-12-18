موسكو – أعلن الكرملين أنه يتفق مع التصريح الذي أدلى به رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بشأن استعدادات حلف الناتو لخوض نزاع عسكري واسع النطاق.

وكان رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي قد صرّح في وقت سابق بأن سيناريوهات المناورات العسكرية المكثفة لحلف الناتو تشير إلى تحضيرات للحلف موجهة لنزاع عسكري واسع النطاق.

ولفت غيراسيموف في كلمة القاها بموسكو أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية إلى أن وثائق العقيدة العسكرية لبروكسل تربط روسيا بصفة العدو، كما تم الإعلان خلال قمة الناتو في ديسمبر عن زيادة كبيرة في عمليات نقل القوات إلى “الجناح الشرقي” للحلف.

وأجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على سؤال عما إذا كان الكرملين يشاطر رئيس هيئة الأركان موقفه قائلا: “الحديث في هذه الحالة يدور حول رأي رجل محترف يستند إلى التحليل الذي يجريه جيشنا خلال عملية مراقبة هذه المناورات التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي. وفي مثل هذه الأحوال يكون رأي المتخصصين هو الرأي الوحيد الصحيح، والإدارة الرئاسية لا تعطي تقييمات عسكرية”.

وتابع المتحدث باسم الرئيس الروسي قائلا: “أما توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو المتواصل نحو حدودنا، فهو أمر مثير للقلق، وهذا ليس سراً، وهو معروف جيدا”.

المصدر: نوفوستي